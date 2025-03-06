В Москве прошла премьера сериала «Между нами химия»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

5 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера драмеди «Между нами химия».

Перед показом новый сериал зрителям представили генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, режиссер сериала Карина Чувикова и актеры Саша Бортич, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Павел Ворожцов, Илья Лыков.

Гостями вечера стали Аврора, Аглая Тарасова, Ника Жукова, Григорий Дудник, Анастасия Уколова, Дарья Руденок, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Черных, Елена Николаева, Матвей Лыков, Александра Розовская, Софья Аржаных, Влад Ценев, Ася Резник, Константин Плотников, Григорий Верник, Стас Круглицкий, Мария Лисовая и другие.

Впервые драмеди было показано на фестивале «Новый сезон» в прошлом году, где оно получило сразу две награды.

Первые две серии «Между нами химия» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

Фото: Анна Темерина

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06.03.2025