В Москве прошел спецпоказ аниме «Мой сосед Тоторо»

20 августа в кинотеатре «Художественный» состоялся специальный показ культового аниме Хаяо Миядзаки МОЙ СОСЕД ТОТОРО.

Гостями показа стали Екатерина Шпица, Анастасия Решетова, Алеко, Алена Михайлова, Саша Сулим, Полина Кутепова, Кирилл Плетнев, Ирина Безрукова, Иван Макаревич, Евгений Бороденко, Виктория Богатырева, София Дониянц, Анна Азарова, Владимир Канухин, Татьяна Струженкова, Алексей Розин, Игорь Грабузов, Александра Попова, Нелли Ермолаева и другие.

МОЙ СОСЕД ТОТОРО вернется в российский прокат 29 августа.



Фото: Геннадий Авраменко