В Москве прошла премьера семейного фильма «Мухадракон»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
1 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма Татьяны Колгановой МУХАДРАКОН.
Картину гостям показа представили продюсер Юлия Соболевская, продюсер и автор сценария Ирина Марийчук, композитор Артём Васильев, актеры Всеволод Клименок, Адель Гудаускас, Майк Малтон, а также сама режиссер.
МУХАДРАКОН выйдет в российский прокат 5 сентября.
Фото: Ксения Угольникова
02.09.2024