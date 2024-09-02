В Москве прошла премьера семейного фильма «Мухадракон»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма Татьяны Колгановой МУХАДРАКОН.

Картину гостям показа представили продюсер Юлия Соболевская, продюсер и автор сценария Ирина Марийчук, композитор Артём Васильев, актеры Всеволод Клименок, Адель Гудаускас, Майк Малтон, а также сама режиссер.

МУХАДРАКОН выйдет в российский прокат 5 сентября.

Фото: Ксения Угольникова

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02.09.2024