В Москве состоялась премьера новогоднего фильма «Небриллиантовая рука»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

23 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новогоднего фильма НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА.

Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Джиган, Алсу, Ольга Картункова, Катя Лель и многие другие. Стоит отметить, что многие из гостей и сами сыграли в фильме, причем некоторым достались неординарные роли.

Картина дебютирует в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 31 декабря в 20:00.

Фото: пресс-служба ТНТ

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24.12.2024