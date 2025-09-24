В Москве состоялась премьера фильма «(Не)искусственный интеллект»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера семейной приключенческой комедии (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

Со сцены картину представили режиссер Алексей Чадов, продюсеры Сергей Сельянов и Андрей Рыданов, исполнительный продюсер Любовь Свиблова, а также актеры Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Татьяна Бабенкова, Люба Друзьяк, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Александр Пинаев, Захар Ронжин и другие.

Гостями мероприятия Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Дарья Сагалова, Марика Кравцова, Лариса Маркина, Наталья Громова, Светлана Шевченко, Анна Андрусенко и другие.

(НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ выйдет в кинотеатральный прокат со 2 октября.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

24.09.2025