В Москве прошла премьера комедии «Неприличные гости»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

23 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ комедии НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ.

Картину со сцены представили продюсеры Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, режиссер Гога Мамаджанян, а также актеры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная, Янина Студилина и Владимир Сычев.

Гостями мероприятия стали Тимур Батрутдинов, Эвелина Бледанс, Глафира Тарханова, Лиза Моряк, Мария Кравченко, Виктория Маслова, Светлана Степанковская, Яна Крайнова, Виктория Богатырева, Никита Дювбанов, и многие другие.

Лента выходит в прокат с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба «Атмосфера Кино»

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25.04.2024