В Москве прошла премьера комедии «Неприличные гости»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
23 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ комедии НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ.
Картину со сцены представили продюсеры Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян, режиссер Гога Мамаджанян, а также актеры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная, Янина Студилина и Владимир Сычев.
Гостями мероприятия стали Тимур Батрутдинов, Эвелина Бледанс, Глафира Тарханова, Лиза Моряк, Мария Кравченко, Виктория Маслова, Светлана Степанковская, Яна Крайнова, Виктория Богатырева, Никита Дювбанов, и многие другие.
Лента выходит в прокат с сегодняшнего дня.
Фото: пресс-служба «Атмосфера Кино»
25.04.2024