В Москве состоялась премьера сериала «Няня Оксана»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

22 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Няня Оксана».

Перед показом комедию представила съемочная группа во главе с исполнительницей главной роли Олесей Иванченко, актерами Машей Кошиной, Дариной Козловой, Елисеем Гончаровым, Александром Мартыновым, Ростиславом Бершауэром и многими другими.

Гостями мероприятия стали Наталья Рудова, Ирина Безрукова, Александр Цыпкин, Ираклий Пирцхалава, Никита Тарасов, Елена Кулецкая, Роман Каграманов, Варвара Щербакова, Карина Александрова, Валентин Анциферов, Владимир Тишко и другие.

«Няня Оксана» дебютирует на телеканале «Пятница!» с 29 сентября, а после эфира серии выйдут эксклюзивно на онлайн-платформе Premier.

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

23.09.2025