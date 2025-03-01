В Москве состоялась премьера комедии «Один хороший день»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
27 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера комедии ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ.
Фильм представили актеры Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский и Дмитрий Бергер, певицы Наташа Королева и Mia Boyka, режиссер Кирилл Белевич, а также продюсер Нелли Яралова.
Гостями премьеры стали Анна Легчилова, Сергей Глушко, Гевонд Андреасян, Татьяна Яхина, Мария Ремер и другие.
Широкий релиз картины, которая уже дебютировала в формате превью, запланирован на 6 марта.
Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»
01.03.2025