В Москве прошла премьера мелодрамы «Он+Она»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
В Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера мелодрамы Александры Франк ОН+ОНА.
Сама режиссер заявила со сцены о том, как важен для нее этот фильм – не только потому, что является художественным полнометражным режиссерским дебютом, но и из-за личного уважения к великим артистам советской школы.
Первыми посмотреть фильм пришли Евгений Стеблов, Катерина Шпица, Ольга Дроздова, Яна Поплавская, Геннадий Сайфулин, Екатерина Седик, Александр Энберт и многие другие.
ОН+ОНА уже вышел в российский прокат.
Фото: Ксения Угольникова
04.03.2024