В Москве прошла премьера мелодрамы «Он+Она»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

В Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера мелодрамы Александры Франк ОН+ОНА.

Сама режиссер заявила со сцены о том, как важен для нее этот фильм – не только потому, что является художественным полнометражным режиссерским дебютом, но и из-за личного уважения к великим артистам советской школы.

Первыми посмотреть фильм пришли Евгений Стеблов, Катерина Шпица, Ольга Дроздова, Яна Поплавская, Геннадий Сайфулин, Екатерина Седик, Александр Энберт и многие другие.

ОН+ОНА уже вышел в российский прокат.

Фото: Ксения Угольникова

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04.03.2024