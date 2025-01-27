В Москве прошла зрительская премьера фильма «Разбитые сердца»

24 января в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась зрительская премьера фильма РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА.

Ленту Жиля Лелуша гостям представила исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева.

Премьеру посетили Екатерина Бордачева, Кристи Крайм, Андрей Бацуев, Алиса Ефименко, Степан Студилов, Евгения Кушнир, Николай Никулин и другие.

В широкий прокат картина выходит 30 января.

Фото: Ксения Угольникова