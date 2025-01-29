В Москве прошла зрительская премьера драмы «Снег в моем дворе»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

28 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмы СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.

Картину со сцены представили режиссер, соавтор сценария и исполнитель одной из главных ролей Бакур Бакурадзе, а также продюсер Анна Тихонова.

Гостями показа стали Клавдия Коршунова, Клим Шипенко, Соня Карпунина, Светлана Максимченко, Игорь Поплаухин, Наталья Кудряшова и другие.

СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ в прокате с 30 января.

Фото: Елена Юнина / К24

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29.01.2025