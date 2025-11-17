В Москве состоялась премьера фильма «Сущность»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

16 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера психологического триллера СУЩНОСТЬ с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.



Обсуждение картины со зрителями провели актер Даниил Воробьев и кинокритик Дмитрий Соколов.

Гостями мероприятия стали Ирина Хакамада, Тимур Родригез, Катя Кабак, Глафира Тарханова, Юрий Быков, Мария Зайцева, Анна Чурина, Анар, Марина Ворожищева, Илья Ермолов, Ксения Суркова, Дарья Жовнер, Черкасова Саша, Диана Милютина, Ефим Петрунин, Лика Каширина, Виктория Клинкова, Татьяна Струженкова, Катерина Беккер, Сергей Двойников, Юлия Джулай и другие.

СУЩНОСТЬ выйдет в российский прокат 20 ноября.

Фото: пресс-служба World Pictures

17.11.2025