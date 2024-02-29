В Москве прошел показ финальной серии «Трудных подростков»

Фотоотчет с мероприятия

28 февраля в Москве прошла премьера финальной серии «Трудных подростков». Гости показа, организованного онлайн-кинотеатром Wink, первыми увидели, чем закончилась история тренера Ковалева и его непростых подопечных.

Заключительную серию представили актеры Анастасия Красовская, Святослав Рогожан, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Виталий Андреев, Дарья Алыпова и Екатерина Молоховская, режиссеры Александр Цой и Николай Рыбников и продюсеры Алексей Воробьев, Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко и Борис Мокроусов.

Гостями показа стали Диана Милютина, Ярослав Могильников, Кира Медведева, Оксана Барковская, Лина Ли и многие другие.

Также продюсеры «Трудных подростков» объявили о том, что уже этим летом на площадке Упсала-Цирка в Петербурге появится цирковой спектакль по мотивам сериала «Трудные подростки: гимн свободе и юности» – в рамках премьеры артисты цирка показали фрагменты своих выступлений.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

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29.02.2024