В Москве прошел премьерный показ сериала «Цикады»

Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»

17 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ многосерийной драмы «Цикады».

Проект представили режиссер Евгений Стычкин, продюсер Дмитрий Нелидов, шоураннер Александра Ремизова и актеры – Григорий Верник, Софья Аржаных, Ольга Сутулова, Ирина Паутова, Кирилл Буханцев, Алена Бондарчук, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Сергей Городничий, Диана Огай, Савелий Наумов, Маргарита и Катерина Мезины, Анастасия Гайворонская, Александр Голубков и другие.

Гостями премьерного показа стали Вадим Верник, Александр Цыпкин, Иван и Анна Добронравовы, Сергей Трофимов, Елизавета Ищенко, Александр Головин, Алина Насибуллина, Софья Евстигнеева, Светлана Степанковская, Анна Богомолова, Наталья Кудряшова, Александр Сетейкин, Дарья Верещагина, Макар Хлебников и другие.

Премьера сериала «Цикады» состоится 26 октября на «Кинопоиске».

Фото: Ира Полярная, Ксения Угольникова

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18.10.2023