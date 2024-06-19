В Москве прошла премьера романтической комедии «Тур с Иванушками»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 июня в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась закрытая премьера романтической комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ.

Картину представили создатели фильма – режиссер Марк Горобец, продюсеры Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков, Юлиана Слащёва, Сергей Грибков, Игорь Мишин, исполнители главных ролей Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Курцын, Роман Маякин, а также участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

Звездными гостями мероприятия стали Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Дмитрий Дибров, Виктория Дайнеко, Мария Зайцева, Иван Чуйков, группа «Фабрика», Диана Анкудинова, Надя Ручка, Артур Цветков, Владимир Левкин, Женя Малахова, Карина Андоленко, Сарик Андреасян, Александр Бердников, группа «Город 312», Ирина Безряднова, Игорь Жижикин, Ирина Медведева и многие другие.

Лента выйдет в широкий прокат 20 июня.

Фото: пресс-служба Monumental Vision

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19.06.2024