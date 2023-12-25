В Москве прошла премьера мультфильма «Великолепная пятерка»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
24 декабря в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. Свои голоса героям проекта подарили Гарик Харламов, Анна Старшенбаум и Павел Прилучный.
В числе первых зрителей мультфильма оказались Алексей Серебряков с внучкой, Ярослава Дегтярева, Глафира Тарханова, Анна Чурина, Владимир Левкин с семьей, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова и другие.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА выйдет в прокат 28 декабря.
Фото: Алексей Молчановский
25.12.2023