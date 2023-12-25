В Москве прошла премьера мультфильма «Великолепная пятерка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

24 декабря в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. Свои голоса героям проекта подарили Гарик Харламов, Анна Старшенбаум и Павел Прилучный.

В числе первых зрителей мультфильма оказались Алексей Серебряков с внучкой, Ярослава Дегтярева, Глафира Тарханова, Анна Чурина, Владимир Левкин с семьей, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова и другие.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА выйдет в прокат 28 декабря.

Фото: Алексей Молчановский

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25.12.2023