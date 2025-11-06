В Москве состоялась премьера второго сезона комедийного фэнтези «Волшебный участок»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

5 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ продолжения сериала «Волшебный участок».

Первые серии комедийного фэнтези представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссером Степаном Гордеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым, оператором Робертом Саруханяном, художником-постановщиком Юлией Феофановой, художником по гриму Анастасией Эсадзе, художником по костюмам Анной Баштовой и актерами Николаем Наумовым, Ильей Соболевым, Филиппом Янковским, Евой Смирновой, Алексеем Золотовицким, Дарьей Мельниковой, Андреем Добровольским, Анной Семенович, Анной Уколовой, Владимиром Солодковым, Валентиной Мазуниной, Амаду Мамадаковым, Марией Ахметзяновой, Кириллом Мелеховым и другими.

Гостями премьерного показа стали Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Сергей Чихачев, Динара Курбанова, Юрий Коробейников, Ксения Теплова, Антон Артемьев, Арам Вардеванян, Карина Каграманян, София Петрова и другие.

Второй сезон «Волшебного участка» уже стартовал в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: пресс-служба Okko

06.11.2025