В Москве состоялась премьера фильма «Ворон»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

21 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фэнтезийного экшена ВОРОН с Биллом Скарсгардом.

Гостей показа также ждала выставка постеров современных художников, вдохновленных графическим романом Джеймса О’Барра и его экранизацией. Из 300 работ жюри отобрало 15 лучших – экспозиция будет доступна до 1 сентября. Все желающие смогут отдать свой голос за победителя как при осмотре выставки на площадках в Москве и Санкт-Петербурге (кинотеатр «Мираж на Большом»), так и онлайн на сайте.

Премьеру посетили актер Илья Виногорский, генеральный директор форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, блогеры Таша Белая, Влад Лисовец, Анна Разумовская, Юлианна Матусевич, Виктория Яценко, Алина Фролкина и Анастасия Воевода, искусствоведы Наталья Вихрева, Варвара Прозорова, Светлана Николаева, арт-обозреватель Ольга Серегина, арт-директор Татьяна Алисова и другие.

После просмотра фильма состоялось обсуждение картины с киноблогером Артемом Ремизовым и режиссером Максом Шишкиным.

ВОРОН уже в прокате с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»

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22.08.2024