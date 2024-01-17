В Москве прошла премьера военной драмы «Воздух»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

16 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла масштабная премьера военной драмы ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.

Картину представили сам режиссер, художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная, генеральный продюсер Константин Эрнст, актеры Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и другие.

Гостями мероприятия стали Ольга Любимова, Константин Хабенский, Ксения Собчак, Евгений Стычкин, Яна Чурикова, Владимир Вдовиченков, Вадим Галыгин, Сергей Гинзбург, Александр Цыпкин, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Катя Кабак, Анна Банщикова и многие другие.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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17.01.2024