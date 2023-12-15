В Москве прошла премьера фильма «Вредная привычка»
Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»
14 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера комедии ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА.
Картину представили режиссер Митрий Семенов-Алейников, исполнители главных ролей Агата Муцениеце, Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева и Наталья Земцова.
Мероприятие посетили Мария Скорницкая, Антон Юрьев, Григорий Дудник и многие другие.
В широкий прокат ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА выйдет 21 декабря.
Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»
15.12.2023