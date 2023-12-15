В Москве прошла премьера фильма «Вредная привычка»

14 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера комедии ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА.

Картину представили режиссер Митрий Семенов-Алейников, исполнители главных ролей Агата Муцениеце, Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева и Наталья Земцова.

Мероприятие посетили Мария Скорницкая, Антон Юрьев, Григорий Дудник и многие другие.

В широкий прокат ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА выйдет 21 декабря.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»