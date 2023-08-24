В Москве прошла премьера фильма «Заложники»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

23 августа в московском кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера экшен-триллера ЗАЛОЖНИКИ с Лиамом Нисоном в главной роли.

Фильм Нимрода Антала расскажет об обычном утре обычного бизнесмена, которое обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаруживает у себя в машине бомбу, и теперь, чтобы выжить, он вынужден слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно – не покидать транспортное средство.

Премьеру посетили Олег Гаас, Виталий Абдулов, Женя Малахова, Катя Кабак, Сергей Филин, Ярослава Дегтярева, Илья Бачурин, Александра Морозова, Елена Старостина, Таша Белая и другие.

Фото: Геннадий Авраменко

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24.08.2023