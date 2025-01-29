В Москве прошла премьера исторического экшена «Злой город»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

28 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера исторического экшена Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД.

Фильм представили актеры Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Максим Белбородов, Полина Чернышова, Владимир Любимцев и Сергей Баталов, генеральный продюсер и режиссер Константин Буслов, художник-постановщик Сергей Февралев, оператор-постановщик Никита Рождественский, а также президент кинопрокатной компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев и генеральный директор и владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.

Мероприятие посетили Владимир Мединский, Андрей Мерзликин, Дмитрий Дюжев, Олеся Судзиловская, Алсу, Вадим Галыгин, Виктория Маслова, Яна Чурикова, Петр Буслов, Александр Горбатов, Олег Гаас, Илья Ермолов, Марина Ворожищева, Аркадий Укупник и многие другие.

ЗЛОЙ ГОРОД выйдет в российский прокат с 30 января.

Фото: пресс-служба «Каро Премьер»

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29.01.2025