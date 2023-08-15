В Москве прошла премьера фильма «Как звезды»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

14 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера фильма КАК ЗВЕЗДЫ, получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Дух огня».

Картину на премьере представили исполнительницы главных ролей Наталья Земцова и Надежда Иванова, а также режиссер Мария Лойтер и продюсер Юлия Мишкинене.

Гостями мероприятия также стали Андрей Батт, Павел Мирзоев, Маруся Климова, Никита Дювбанов, Ирина Тонева, Екатерина Москалева, Эльдар Калимуллин, Данила Якушев, Ольга Митрофанова, Иван Чебанов, Маша Шейх, Алана Мамаева, Кирилл Русин, Алексей Гаврилов, Екатерина Соколова-Жубер, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Иван Ратников, Александр Энберт, Анастасия Пивоварова, Евгения Синицкая, Таша Белая и другие.



Фото: Ксения Угольникова

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15.08.2023