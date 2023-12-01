В Москве прошла первая церемония вручения премии за лучшие «Диалоги в кино»

Фотоотчет из театра Ермоловой

30 ноября в Москве в театре Ермоловой прошла первая церемония награждения победителей премии «Диалоги в кино», учрежденная Александром Акоповым и Александром Цыпкиным. Ведущими церемонии вручения выступили актриса Ольга Сутулова и сам Цыпкин.

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Романа Михайлова (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Андрей Золотарев («13-я клиническая»). Полный список победителей доступен по ссылке.

Гостями церемонии стали Олег Меньшиков, Милош Бикович, Максим Матвеев, Игорь Верник, Вадим Верник, Андрей Смирнов, Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Алена Долецкая, Джаник Файзиев, Теймур Джафаров, Алексей Киселев, Олег Фомин, Екатерина Соколова-Жубер, Сергей Гинзбург, Эдуард Илоян, Макар Кожухов, Роман Прыгунов и многие другие.

Партнерами премии выступили Институт Кино НИУ ВШЭ, Independent Media, VK, Mercury, Montegrappa и Театр Ермоловой.

Фото: Ксения Угольникова

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01.12.2023