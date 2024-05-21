В Москве состоялась вторая премия Гильдии кастинг-директоров

Фотоотчет из Театра на Бронной

20 мая в Театре на Бронной прошла церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров.

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Константин Плотников. За лучшую женскую роль была отмечена Мариэтта Цигаль-Полищук. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

В числе гостей церемонии оказались Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Катерина Ковальчук, Даниил Воробьев, Рузиль Минекаев, Константин Богомолов, Сергей Бурунов, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Александр Цыпкин, Александра Ребенок, Игорь Верник, Влад Коноплев, Клим Шипенко, Маруся Фомина, Дарья Харченко, Ингрид Олеринская, Егор Корешков, Эльдар Калимулин, Светлана Камынина, Иван Макаревич, Алла Сигалова, Анастасия Резник, Лев Зулькарнаев, Олеся Судзиловская, Анна Котова, Дарья Жовнер, Алена Хмельницкая, Софья Лебедева и многие другие.



Ведущим выступил режиссер Алексей Нужный.

Фото: Ксения Угольникова

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21.05.2024