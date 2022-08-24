В Москве состоялась премьера фильма «Преступления будущего»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера фантастического триллера Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО.

В Москве первыми посмотреть картину пришли Алексей Серебряков, Алена Свиридова, Дарья Повереннова, Дмитрий Дибров, Александр Анатольевич, Ирина Хакамада, Андрикопулос Константин, Нонна Гришаева, Виталий Козак, Михаил Хасая, Вика Газинская, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Анна Александрова, Мария Андреева, Петр Романов, Таша Белая, Александра Черкасова-Служитель и многие другие.

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24.08.2022