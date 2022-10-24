В Москве состоялась премьера «Приключения маленького Бахи»

23 октября в киноцентре «Октябрь» состоялось премьера семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ Александра Галибина.

Проект представила съемочная группа: режиссер Александр Галибин, продюсер Федор Попов, автор сценария Анна Вейлерт, композитор Алксей Чинцов, оператор Анастасия Трофимова, художник Вячеслав Виданов, актеры: Амир Магомедов, Патимат Абасова, Ирина Воронова и другие. Специальным гостем премьеры стала певица Жасмин.