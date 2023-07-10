На «Горький Fest» обсудили проблему участия нейросетей в кино

Участники отрасли пришли к выводу, что бояться конкуренции пока не стоит

На фестивале «Горький fest», который в эти дни проходит в Нижнем Новгороде, в рамках деловой программы состоялась дискуссия «Создано при участии нейросети... как искусственный интеллект преобразит кинопроизводство». Секцию модерировала главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.

В круглом столе приняли участие писатель и сценарист Александр Цыпкин, продюсер Екатерина Кононенко, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, преподаватель Московской школы кино Камилл Ахметов, режиссер Алексей Учитель и директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Первая тема для обсуждения пришла из Голливуда: на одном из транспарантов бастующих членов Гильдии сценаристов было написано: «У Chat GPT нет детской травмы» («Chat GPT doesn’t have childhood trauma»). Это намек на то, что мир чувств, опыта и боли живого человека никогда не будет доступен для ИИ. Но это, кажется, не останавливает продюсеров от использования ИИ в написании сценариев, есть несколько проектов, которые сняты по таким сценариям. Насколько это является угрозой для профессиональных сценаристов — такой вопрос был задан участникам встречи.

Андрей Золотарев полагает, что то, с чем мы имеем дело сейчас, лишь предпосылки для того, чтобы потом начинать бояться конкуренции со стороны ИИ. По его мнению, сейчас нейросети — лишь компиляторы, неспособные на настоящее творчество. Автор же появится только тогда, когда у машины появится личность.

Александр Цыпкин иронично подтвердил слова коллеги: «Если нейросети научатся писать хорошие сценарии, последнее, о чем мы должны будем беспокоиться, будет безработица среди сценаристов, слишком большое число проблем появится помимо этого: автоматика заменит слишком большое число профессионалов». Впрочем, он подчеркнул, что оффлайн останется для богатых, а онлайн будет для бедных, где они смогут проживать виртуальные жизни. Пока же фильмы, созданные с помощью нейросетей, по его мнению, будут лишь временной модой.

Шампорова согласилась с Золотаревым — по ее опыту, написать сценарий лишь с помощью ChatGPT без профессионального сценариста — задача, обреченная на провал: предсказуемый ходульный сюжет и деревянные диалоги выдадут машинный текст с головой. Однако в тандеме человек и компьютер смогут достичь успеха.

Екатерина Кононенко поддержала коллегу: «Разумеется, сейчас нейросеть — не более чем инструмент. Бояться ее еще рановато». Не выразил беспокойства и Камилл Ахметов, по его словам, нейросети не под силам перешагнуть через порог в виде продюсерского мнения: слишком строг отбор на этом довольно небольшом по объемам рынке.

Отдельный вопрос Шампорова адресовала Алексею Учителю об участии ИИ в руководстве съемками. Он полагает, что через лет семь-восемь призы за режиссуру на кинофестивалях будут вручаться нейросетям. Впрочем, в этом была большая доля шутки. Учитель вспомнил, как выписал себе под МАТИЛЬДУ сценариста из Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что тот прекрасно разбирался в русской литературе, а мать его была балериной, автор не смог выдать ничего приличного: его подход к написанию был слишком механистическим.

Следующий вопрос был адресован Антону Малышеву: фонд «Кинопрайм» на прошлой неделе объявил о создании фестиваля «Маяк». Может ли нейросеть заменить жюри киносмотра? Малышев так не считает, по крайней мере, к осени ИИ не сумеет развить в себе ни вкуса, ни эмпатии. Тем не менее, Малышев уверен, что отрасль поменяется, и достаточно серьезно, мы, по его словам, находимся сейчас во времени, сравнимом с эпохой Иоганна Гуттенберга и начала книгопечатания.

С ИИ связаны определенные изменения и в работе актеров. В Голливуде есть компания Deep Voodoo, которая занимается визуальными эффектами и специализируется на так называемой замене лиц с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени. Таким образом в фильме может сыграть двойник уже умершего актера или очень занятой звезды. Какова перспектива использования таких технологий и есть ли причины для актеров волноваться?

Екатерина Кононенко считает, что через год мы действительно будем жить в другой реальности, которая коснется не только анимации, где нейросети применяются уже довольно давно, но и живых исполнителей. И актеров предупреждали об этом еще десять лет назад. Более того: хотя окончательное решение по забастовке SAG-AFTRA, гильдии американских актеров, будет принято лишь 12 июля, Кононенко уверена, что стачка состоится, но будет тщетной: прогресс в этом отношении не остановить.

Алексей Учитель рассказал о том, как в его новом фильме ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Водяного с чертами лица Сергея Гармаша сыграл молодой актер с пластикой, более соответствующей мифическому существу, нежели та, что присуща 65-летнему Народному артисту России. Это уже говорит о том, насколько поменялись технологии к насстоящему моменту

Также на круглом столе обсудили, как в России развивается использование ИИ в кинопроизводстве, какие технологии особенно востребованы.

Юлия Шампорова задала участникам вопрос: Илон Маск на Всемирном саммите правительств (World Government Summit), недавно прошедшем в ОАЭ, отметил, что ИИ становится одним из самых больших рисков для цивилизации в текущий момент и нуждается в регулировании. Схожие взгляды, сочетающие тему возможностей и рисков, имеет известный футуролог Джеймс Баррат, который в своей книге «Последнее изобретение человечества» задается вопросами того, как мы будем жить, когда когнитивные способности ИИ превысят человеческие. Что будет с рабочими местами, неприкосновенностью частной жизни и нашей безопасностью в целом?

Уже сейчас технология создания дипфейков (технология создания и замены элементов на существующих видео при помощи искусственного интеллекта и нейронных сетей. — Forbes Life) позволяет мошенникам обманывать своих жертв, притворяясь другими людьми.

Нам предстоит понять, каким образом ИИ будет сочетаться с «чистым» интеллектуальным и творческим трудом человека. Будут ли на авторских произведениях пометки, что они сделаны с помощью бота? Будет ли использование ИИ ограничено или запрещено при написании научно-исследовательских работ? Участники панели ответили на эти вопросы.

Неполную видеоверсию дискуссии вы сможете увидеть по ссылке.



Фото: Геннадий Авраменко

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10.07.2023