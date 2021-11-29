В Лондоне состоялось открытие Russian Film Week

Фотоотчет из кинотеатра Odeon

Гостями открытия и вечеринки стали: участники RFW члены жюри Golden Unicorn 2021 кинокритик BBC Анна Смит, актриса, режиссер, продюсер Алиса Хазанова, актриса Иева Андревайте и журналист Денис Катаев, сценарист Лили Идова, режиссер Михаил Идов, актриса и куратор Форума Casting Bridge Юлия Хамитова, актрисы Анастасия Ушакова, Кристина Поли, актер Герман Сегал ресторатор Алексей Зимин, журналист Олег Кашин и др.

В этом году номинационный комитет отсмотрел более 400 заявок. В программу Russian Film Weekвошло 20 полнометражных, 3 документальных, 1 анимационный и 20 короткометражных фильмов — драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фентези, документальное кино — Russian Film Week по традиции представляет все жанровое разнообразие российской киноиндустрии.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

29.11.2021