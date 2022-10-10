В Москве прошла премьера «Иван Семенов: Школьный переполох»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейной комедии ИВАН СЕМЕНОВ: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.

Ленту первым зрителям представили: продюсер и режиссер Антон Богданов, президент «Каропрокат» Алексей Рязанцев, актеры Роман Погорелов, Мария Шукшина, Валерия Дергилева, Александр Лойе, Роман Попов, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, продюсер и сценарист Михаил Шулятьев, продюсер Михаил Чечельницкий и другие.

Гостями премьеры стали: Виктор Добронравов с семьей, Николай Наумов, Анна Грачевская с дочерью Василисой, Иван Добронравов с семьей, Елена Борщева с дочерью Умой, Юлианна Слащева, Игорь Ознобихин, Александр Энберт, Миша Котт, Таша Белая, Анна Калашникова, Ольга Леснова и многие другие.

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10.10.2022