В столице прошла премьера фильма «Сирийская соната»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Фильм СИРИЙСКАЯ СОНАТА представили режиссёр Олег Погодин и актёры Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Максим Коновалов, Николай Шрайбер, Кирилл Одоевский, Марго Адаева и другие.

По красной дорожке прошли Иосиф Пригожин, Валерия, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Екатерина Одинцова, ВладиМир, Игорь Гуляев, Сергей Бунин, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий Красилов, сенатор Алексей Пушков, Наталия Власова и многие другие.

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23.02.2022