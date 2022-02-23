В столице прошла премьера фильма «Сирийская соната»
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»
Фильм СИРИЙСКАЯ СОНАТА представили режиссёр Олег Погодин и актёры Константин Лавроненко, Гоша Куценко, Елена Север, Максим Коновалов, Николай Шрайбер, Кирилл Одоевский, Марго Адаева и другие.
По красной дорожке прошли Иосиф Пригожин, Валерия, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Екатерина Одинцова, ВладиМир, Игорь Гуляев, Сергей Бунин, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий Красилов, сенатор Алексей Пушков, Наталия Власова и многие другие.
23.02.2022