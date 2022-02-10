В Москве состоялась премьера фильма «Смерть на Ниле»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Гостями премьеры фильма СМЕРТЬ НА НИЛЕ стали: генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе с супругой Еленой Глурджидзе, а также Cергей Безруков и Анна Матисон, Андрей и Ольга Бурковские, Аглая Тарасова, Алёна Бабенко и Александр Субоч, Елена Валюшкина, Анна Банщикова, Анар Халилов, Анна Виллер, Виктория Дайнеко, Алексей Барабаш и Александра Богданова, Максим Щёголев, Светлана Степанковская, Моя Мишель, Тереза Диуро, Алексей Розин, Наталья Симакова, Артем Алексеев, Мария Андреева, Алика Смехова, Илья Бачурин, DJ Грув, Женя Малахова, Chipa, Денис Косяков, Снежанна Тон, Денис Шведов, группа FRUKТЫ – Саша Даль и Мими Корг, Виктория Соловьева, Соня Присс, Алиса Вокс, Всеволод Болдин, солистки группы «Фабрика» Валерия Девятова и Мария Гончарук, Саша Попова, Александра Киселева, Катерина Кейру, Дима Ермузевич, Снежина Кулова, Мария Глазкова, Юлия Хамитова, Анастасия Вознюк, Павел Михмель, Юля Паго, Елена Борщева, Анна Калашникова, Андрей Батт, Марина Крассовка и другие.

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10.02.2022