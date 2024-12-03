В Москве состоялась светская премьера новогодней комедии «Совсем ошалели»

Репортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ создан компанией ЯР&КО. Генеральным продюсером выступила Нелли Яралова. Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ. Картина выйдет на российские экраны 12 декабря. Дистрибьютор — «Атмосфера Кино».

Фильм представили исполнители главных ролей Гоша Куценко, Анна Михалкова и Владимир Яглыч, актер Степан Девонин, режиссер Ольга Френкель, автор саундтрека Леонид Агутин, а также продюсер Нелли Яралова.

Среди звездных гостей: Дарья Мороз, Юлия Волкова, Александр Новиков, Анастасия Денисова, Ольга Сухарева, Ксения Григорьева, Виолетта Баринова, Марина Ермошкина, Дмитрий Бергер, Юлия Серина и другие.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

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03.12.2024