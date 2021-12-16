В Москве прошла премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Первыми зрителями кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ стали Сергей Бурунов, Андрей Разыграев, Hensy, Егор Шип, Алексей Агранович, Ольга Бурковская с детьми, Никита Пресняков, Светлана Степанковская, Егор Дружинин, Алика Смехова, Андрей Батт, Саша Новиков, Dream Team House, Лиза Анохина, Диана Мелиссон, Андрей Батт, Нелли Ермолаева, Хабиб, Лилия Абрамова (tatarkafm), Александр Зарубин, Александр ST Степанов, Аюми, Елена Сажина и Артем Кухтеев, Вероника Золотова, Камил Гаджиев, Ксения Шойгу, Алексей Столяров, Леля Баранова и многие другие.

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16.12.2021