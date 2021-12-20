В столице прошла премьера фильма «Свингеры»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Фильм СВИНГЕРЫ на премьере представили актеры Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков, Дарья Руденок и Иван Злобин, а также продюсер и сорежиссер картины Дмитрий Фикс, продюсер Сергей Фикс и другие члены съемочной группы.

Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Елена Малышева, Алена Свиридова, Алика Смехова, Александр Галибин, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Ирина Безрукова, Ольга Филиппова, Агния Кузнецова, Наталья Лесниковская, Яна Крайнова, Игорь Мишин, Анна Чурина и др.

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20.12.2021