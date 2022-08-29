В Москве прошел показ фильма «Тибра»

Фотоотчет из Большого зала «Дома кино»

В эти выходные состоялся премьерный показ фильма ТИБРА в рамках «Российских программ» на Московском Международном кинофестивале.

Картину представили режиссер Анна Гороян, исполнительница главной роли Анка Пересильд, актеры Евгений Санников, Сергей Сафронов, Марина Васильева, Василиса Савкина, Фёдор Федосеев, автор сценария Дарья Кукшанова. Гости премьеры: актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, продюсер Анастасия Перова, актриса Ольга Смирнова и другие.

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29.08.2022