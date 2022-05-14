В Москве прошёл показ финала «Триггера»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

13 мая в кинотеатре «Москва» прошел специальный показ финальной серии второго сезона сериала Кинопоиска и Первого канала «Триггер».

На спецпоказе перед гостями выступили создатели сериала — исполнитель главной роли Максим Матвеев, автор идеи и шоураннер проекта Александра Ремизова, Ольга Филипук и Иван Самохвалов.

На показе стало известно о том, что Кинопоиск и Первый канал работают над полнометражным продолжением «Триггера». Режиссером впервые выступит автор идеи и продюсер сериал Александра Ремизова, одну из главных ролей вместе с Максимом Матвеевым исполнит Ирина Старшенбаум. Съёмки начнутся этим летом.

Гостями специального показа стали: Максим Матвеев, Екатерина Варнава, Лена Тронина, Роман Маякин, Андрей Мерзликин, Сабина Ахмедова, Игорь Костолевский, Олег Гаас, Дарья Чаруша, Владислав Тирон, Алексей Розин, Даниил Воробьев, Полина Ауг, Вахтанг Беридзе, Маргарита Аброськина, Сергей Мезенцев, Ангелина Стречина, Петр Натаров, Юрий Дейнекин, Ян и Лиза Цапники, Данила Ипполитов, Даниил Андрущук, Павел Ворожцов, Полина Трубенкова, Дарья Коныжева, Анастасия Сайфулина, режиссер Игорь Твердохлебов, композитор Райан Оттер и другие.

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14.05.2022