В Москве прошла светская премьера фильма «Ёлки 8»

Фотоотчет из пространства Arbat Hall

Компании BY, Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI представили «Предновогодний вечер с ЕЛКАМИ», посвященный выходу в кинотеатральный прокат восьмой части российской кинофраншизы.

В рамках мероприятия новогоднюю комедию ЁЛКИ 8 представили создатели: актер и режиссер Антон Богданов, актеры Иван Ургант, Ольга Бузова, Евгений Кулик, Соня Присс, Константин Ивлев, Виктория Агалакова, Варвара Майорова, а также актёр и певец Филипп Киркоров и исполнитель Глеб Костромин, подарившие фильму главные саундтреки, режиссеры Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова, Яков Юровицкий и многие другие.

Гостями вечера стали Тимур Бекмамбетов, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, папа Ольги Бузовой Игорь Бузов, Наталья Земцова, Анастасия Крайнова, Виктория Десятникова, Наталья Гордиенко, Любятинка, тиктокеры Full House, Алена Жигалова, Милана Хаметова, Глава Ростуризма Зарина Догузова, Глава республики Мордовия Артем Здунов, заместитель Губернатора Тюменской̆ области Андрей Пантелеев и другие.

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17.12.2021