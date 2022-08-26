В Москве состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

25 августа в кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетного сериала «Жизнь по вызову» о российском рынке эскорт-услуг, основанного на реальных историях.

Проект представили создатели проекта Сарик и Гевонд Андреасяны и актеры сериала: Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина, Виктория Богатырева, Анна Чурина, Сергей Комаров.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Алена Бабенко, Владимир Яглыч, Виктория Лопырева, Марк Богатырев, Софья Каштанова, Татьяна Геворкян, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Михаил Тройник, Сергей Мезенцев, Роман Маякин, Роман Архипов, Катерина Ковальчук, Катя Кабак, Ирина Чайковская, Джаник Файзиев, Ирина Йовович, Дарья Повереннова, Дарья Михалкова, Алиса Толкачева, Александр Энберт, Аксинья Гог, Александра Черкасова-Служитель, Анна Пескова и другие.

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26.08.2022