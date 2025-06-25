Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»: церемония закрытия

Фоторепортаж из кинотеатра «Полярный»

24 июня в кинотеатре «Полярный» города Анадырь состоялось вручение наград IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Ведущими церемонии вновь стали актеры Агния Кузнецова и Андрей Рындин.

Гран-при смотра по итогам зрительского голосования и статуэтка «Золотой Ворон» по решению экспертного жюри досталось фильму ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой. Список лауреатов доступен по ссылке.

Гостями мероприятия стали губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, режиссер Сергей Мокрицкий, продюсер Юрий Обухов, продюсер и член совета Китайской ассоциации аниматоров Янь Бин, режиссер и продюсер Александр Лукин, актриса Элла Соколова и другие.

Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

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25.06.2025