Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат

«Как Иван в сказку попал» взял серебро

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 20.09.2026 1 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 1

Twilight KAP 1 968 164 153 718

$1 950 264 169 580

$2 015 - 177 302 736

$2 106 484 2 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

CP 1 1770 164 000 000

$1 948 438 92 655

$1 101 - 164 600 000

$1 955 566 3 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 2

Spider-Man: Brand New Day - 5 1 126 983 505

$1 508 655 126 983 505

$1 508 655 -26,6% 2 140 091 223

$25 139 096 4 КУРЬЕР

Runner AK 1 947 26 557 707

$315 525 28 044

$333 - 26 608 352

$316 126 5 ХИТРЫЙ КОЙОТ 3

Coyote vs Acme CAO 2 1194 21 413 172

$254 404 17 934

$213 -41,4% 66 412 236

$777 115 6 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 4 805 19 487 651

$231 527 24 208

$288 -33,4% 245 587 701

$2 913 950 7 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА

AK 2 1934 15 407 678

$183 054 7 967

$95 -30,1% 46 412 344

$543 089 8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 7 449 13 774 311

$163 649 30 678

$364 -41,7% 22 364 052

$276 338 9 КРАЙ ЧУДЕС

VLG 2 1707 10 427 285

$123 884 6 109

$73 -16,7% 25 307 245

$296 130 10 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ

Hold to Death: Hand in Hand EXP 1 487 9 649 516

$114 643 19 814

$235 - 9 655 583

$114 715 ИТОГО TOP-10: 571 854 543

$6 794 042

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.17 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Разница между валовы

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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