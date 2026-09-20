Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат
«Как Иван в сказку попал» взял серебро
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 20.09.2026
|1
|
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 1
Twilight
|KAP
|1
|968
|164 153 718
$1 950 264
|169 580
$2 015
|-
|177 302 736
$2 106 484
|2
|CP
|1
|1770
|164 000 000
$1 948 438
|92 655
$1 101
|-
|164 600 000
$1 955 566
|3
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 2
Spider-Man: Brand New Day
|-
|5
|1
|126 983 505
$1 508 655
|126 983 505
$1 508 655
|-26,6%
|2 140 091 223
$25 139 096
|4
|
КУРЬЕР
Runner
|AK
|1
|947
|26 557 707
$315 525
|28 044
$333
|-
|26 608 352
$316 126
|5
|
ХИТРЫЙ КОЙОТ 3
Coyote vs Acme
|CAO
|2
|1194
|21 413 172
$254 404
|17 934
$213
|-41,4%
|66 412 236
$777 115
|6
|VLG
|4
|805
|19 487 651
$231 527
|24 208
$288
|-33,4%
|245 587 701
$2 913 950
|7
|AK
|2
|1934
|15 407 678
$183 054
|7 967
$95
|-30,1%
|46 412 344
$543 089
|8
|AK
|7
|449
|13 774 311
$163 649
|30 678
$364
|-41,7%
|22 364 052
$276 338
|9
|VLG
|2
|1707
|10 427 285
$123 884
|6 109
$73
|-16,7%
|25 307 245
$296 130
|10
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ
Hold to Death: Hand in Hand
|EXP
|1
|487
|9 649 516
$114 643
|19 814
$235
|-
|9 655 583
$114 715
|ИТОГО TOP-10:
|571 854 543
$6 794 042
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.17 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Разница между валовы
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым (Предварительные сборы уикенда 10.09.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
21.09.2026 Автор: БК