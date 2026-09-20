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Предварительная касса уикенда №38 17.09 - 20.09.2026


Касса России: перевыпуск «Сумерек» возглавил прокат

«Как Иван в сказку попал» взял серебро

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 20.09.2026
1 KAP 1 968 164 153 718
$1 950 264		 169 580
$2 015		 - 177 302 736
$2 106 484
2 CP 1 1770 164 000 000
$1 948 438		 92 655
$1 101		 - 164 600 000
$1 955 566
3 - 5 1 126 983 505
$1 508 655		 126 983 505
$1 508 655		 -26,6% 2 140 091 223
$25 139 096
4 AK 1 947 26 557 707
$315 525		 28 044
$333		 - 26 608 352
$316 126
5
ХИТРЫЙ КОЙОТ 3
Coyote vs Acme
 CAO 2 1194 21 413 172
$254 404		 17 934
$213		 -41,4% 66 412 236
$777 115
6 VLG 4 805 19 487 651
$231 527		 24 208
$288		 -33,4% 245 587 701
$2 913 950
7 AK 2 1934 15 407 678
$183 054		 7 967
$95		 -30,1% 46 412 344
$543 089
8 AK 7 449 13 774 311
$163 649		 30 678
$364		 -41,7% 22 364 052
$276 338
9 VLG 2 1707 10 427 285
$123 884		 6 109
$73		 -16,7% 25 307 245
$296 130
10 EXP 1 487 9 649 516
$114 643		 19 814
$235		 - 9 655 583
$114 715
  ИТОГО TOP-10:   571 854 543
$6 794 042		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.17 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Разница между валовы
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым (Предварительные сборы уикенда 10.09.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

21.09.2026 Автор: БК