Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать

Сказочные новинки выстроились по цепочке следом

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 25.10.2026 1 БИТВА МОТОРОВ

CP 3 1410 156 700 000

$1 911 675 111 135

$1 356 -23,4% 779 300 000

$9 116 752 2 ЧУДО-ЮДО

NMG 1 2143 122 020 028

$1 488 594 56 939

$695 - 123 018 762

$1 500 778 3 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

AK 1 2178 113 068 119

$1 379 384 51 914

$633 - 113 068 119

$1 379 384 4 МОРОЗКО

CP 1 2037 88 100 000

$1 074 783 43 250

$528 - 88 100 000

$1 074 783 5 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 1

Street Fighter - 1 1 71 354 438

$870 495 71 354 438

$870 495 - 71 354 438

$870 495 6 РУКИ ВВЕРХ! 2

AK 2 2207 44 459 481

$542 387 20 145

$246 -45,4% 150 195 414

$1 789 106 7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

NMG 4 725 21 897 014

$267 134 30 203

$368 -53,4% 287 384 304

$3 439 257 8 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

CP 5 417 21 500 000

$262 291 51 559

$629 -41,7% 465 800 000

$5 518 957 9 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК 2

The Twilight Saga: New Moon KAP 3 510 20 274 064

$247 335 39 753

$485 -51,4% 187 509 216

$2 193 603 10 ЦИКЛ ЗВЕРЯ

The Cycle VLG 1 585 18 604 639

$226 969 31 803

$388 - 18 646 879

$227 484 ИТОГО TOP-10: 677 977 783

$8 271 048

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.97 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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