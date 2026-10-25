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Предварительная касса уикенда №43 22.10 - 25.10.2026


Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать

Сказочные новинки выстроились по цепочке следом

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 25.10.2026
1 CP 3 1410 156 700 000
$1 911 675		 111 135
$1 356		 -23,4% 779 300 000
$9 116 752
2 NMG 1 2143 122 020 028
$1 488 594		 56 939
$695		 - 123 018 762
$1 500 778
3 AK 1 2178 113 068 119
$1 379 384		 51 914
$633		 - 113 068 119
$1 379 384
4 CP 1 2037 88 100 000
$1 074 783		 43 250
$528		 - 88 100 000
$1 074 783
5
УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 1
Street Fighter
 - 1 1 71 354 438
$870 495		 71 354 438
$870 495		 - 71 354 438
$870 495
6 AK 2 2207 44 459 481
$542 387		 20 145
$246		 -45,4% 150 195 414
$1 789 106
7 NMG 4 725 21 897 014
$267 134		 30 203
$368		 -53,4% 287 384 304
$3 439 257
8 CP 5 417 21 500 000
$262 291		 51 559
$629		 -41,7% 465 800 000
$5 518 957
9 KAP 3 510 20 274 064
$247 335		 39 753
$485		 -51,4% 187 509 216
$2 193 603
10 VLG 1 585 18 604 639
$226 969		 31 803
$388		 - 18 646 879
$227 484
  ИТОГО TOP-10:   677 977 783
$8 271 048		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.97 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

26.10.2026 Автор: БК