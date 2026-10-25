Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать
Сказочные новинки выстроились по цепочке следом
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 25.10.2026
|1
|CP
|3
|1410
|156 700 000
$1 911 675
|111 135
$1 356
|-23,4%
|779 300 000
$9 116 752
|2
|NMG
|1
|2143
|122 020 028
$1 488 594
|56 939
$695
|-
|123 018 762
$1 500 778
|3
|AK
|1
|2178
|113 068 119
$1 379 384
|51 914
$633
|-
|113 068 119
$1 379 384
|4
|CP
|1
|2037
|88 100 000
$1 074 783
|43 250
$528
|-
|88 100 000
$1 074 783
|5
|
УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 1
Street Fighter
|-
|1
|1
|71 354 438
$870 495
|71 354 438
$870 495
|-
|71 354 438
$870 495
|6
|AK
|2
|2207
|44 459 481
$542 387
|20 145
$246
|-45,4%
|150 195 414
$1 789 106
|7
|NMG
|4
|725
|21 897 014
$267 134
|30 203
$368
|-53,4%
|287 384 304
$3 439 257
|8
|CP
|5
|417
|21 500 000
$262 291
|51 559
$629
|-41,7%
|465 800 000
$5 518 957
|9
|
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК 2
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|3
|510
|20 274 064
$247 335
|39 753
$485
|-51,4%
|187 509 216
$2 193 603
|10
|
ЦИКЛ ЗВЕРЯ
The Cycle
|VLG
|1
|585
|18 604 639
$226 969
|31 803
$388
|-
|18 646 879
$227 484
|ИТОГО TOP-10:
|677 977 783
$8 271 048
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.97 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке (Предварительные сборы уикенда 15.10.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- COOL - CoolConnections
- CP - Централ Партнершип
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
26.10.2026 Автор: БК