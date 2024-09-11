Фестиваль «Новый сезон»: день первый

«Аутсорс», «Подслушано в Рыбинске», «Челюскин. Первые», «Гостья» и «Море на двоих»

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи в третий раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Первым проектом, который был представлен сразу по окончании торжественной церемонии, стала историческая драма «Челюскин. Первые» (Wink) от шоураннера Федора Бондарчука.

Сериал рассказывает о легендарной спасательной операции экипажа парохода «Челюскин», за которой наблюдал весь мир – судно попыталось за одну навигацию пройти Северный морской путь, однако было раздавлено льдами и затонуло в феврале 1934 года. Первая серия с ходу окунает зрителей в эпицентр происходящего: пароход уже прошел свой путь и застрял во льдах. Весь первый эпизод – одна большая сцена катастрофы, снятая довольно эффектно и масштабно: гигантское судно бесповоротно уходит под лёд, а экипаж спасает провизию и научные приборы. Судя по всему, в планах создателей познакомить аудиторию со своими героями уже по ходу остального действия, основные герои в исполнении Глеба Калюжного, Стаси Милославской и других артистов пока представлены без особой конкретики.

Первый конкурсный день открылся ироничным триллером «Подслушано в Рыбинске» (Premier) от режиссера Петра Тодоровского и креативного продюсера Ивана Баранова. В центре повествования шоу оказывается уже немолодой журналист небольшой провинциальной газеты (Тимофей Трибунцев), который неожиданно обретает дар – он начинает в своих видениях видеть убийства, которые в скором времени происходят в тихом городе Рыбинск, а затем и сам становится одним из подозреваемых.

Как проект, которому очень хочется симпатизировать уже начиная с трейлера, «Подслушано в Рыбинске» все же немного теряет в обаянии в реальности. Персонажи как будто слишком карикатурны, местами совсем уж незамысловатый юмор с трудом дружит с нуарным сюжетом. Это похоже на «Фарго», только в Рыбинске, и при этом местами недостаточно глубоко – мешает все тот же гротеск. И если Трибунцев или Антон Васильев исполняют пусть понятные, но все же сразу объемные роли, то Рузилю Минекаеву несколько не хватает массы, чтобы сразу держать экран. Отдельно пугает сценарный цинизм, с которым в расход идут персонажи, причем, чтобы немного избежать спойлеров, скажем так – одного типажа. Но и каст, и концепт, и фактура Рыбинска, и интрига достаточно сильны, чтобы хотеть смотреть дальше.

Фантастическое драмеди «Гостья» (Иви) от режиссера СЕСТЕР Ивана Петухова рассказывает о женщине, которая в подъезде своего дома обнаруживает девушку, не подозревая, что та появилась в ее жизни не случайно.

Тандем Ирины Пеговой и Даши Верещагиной покоряет своей обаятельностью. Каждая из них играет по-своему очаровательную героиню, обе поначалу подкупают своей непосредственностью. Первая играет сердобольную хохотушку средних лет, впускающую жить к себе девушку, представившуюся Мариной. Вторая – загадочная молодая особа, которая проявляет недюжинные интеллектуальные способности, но в то же время чьи социальные навыки оставляют желать лучшего. Если в показанном до этого проекте «Подслушано в Рыбинске» детективная интрига казалось очень простой, то тайна личности «Гостьи» достаточно интригует, чтобы хотеть ее раскрыть. Судя по всему, она имеет сверхъестественное разрешение, но пока зрителям на это оставляют небольшие намеки.

Действие драмы «Аутсорс» (Okko) от режиссера Душана Глигорова и шоураннера Анны Козловой разворачивается в середине 90-х, когда смертная казнь еще была разрешена. По сюжету в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник (Иван Янковский), которому предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Заручившись поддержкой коллег, он придумывает новый бизнес – отдавать убийства смертников близким погибших, готовым платить за это большие деньги.

У Глигорова вышел крайне тяжелый, почти невыносимый проект, который тем не менее важен как мало что. По показанному материалу создается впечатление, что авторам удалось создать высказывание о 90-х не просто как об эпохе бандитов и свободы, а как о времени расползшейся и насквозь проевшей страну нищеты. Кажется, что и присутствие этой нищеты, и чудовищный ужас людей от нее видны в российском обществе и сейчас. Очень просится мысль, что это сериал про прошлое, который объясняет настоящее так, как никто до него. Здесь тюрьма становится не сеттингом, не метафорой, но воплощением экономики и связанных с ней отношений. А катастрофа законности приводит к новой морали, которая как бы выше, но на самом деле ведет только к еще большей катастрофе.

Cоциально-значимый ромком МОРЕ НА ДВОИХ (KION) закрыл конкурсную программу первого дня. В центре повествования картины оказываются легкомысленный молодой человек Макс и психолог социального центра Анна, передвигающаяся на инвалидной коляске, которые терпеть не могут друг друга. Однако в силу стечения обстоятельств им приходится поехать вместе в Геленджик, где они не просто поймут друг друга, но испытают подлинные чувства.

Фильм позиционируется как социально значимый ромком и в части жанра он ни в чем не обманывает потенциального зрителя. В фильме понятный романтический сюжет, максимально привлекательные персонажи, многие из которых сыграны известными артистами (Алексей Лукин, Ян Цапник, Мария Порошина), яркая картинка, курортные красоты Геленджика, легкий юмор. Режиссер Владимир Рудак хотел рассказать максимально зрительскую историю с участием людей с особенностями, и ему это определенно удалось. Фильм не содержит никаких художественных изысков, но, вероятно, как раз таким приятным и непритязательным и должен был получится первый полнометражный проект, снятый «Киношколой Без Границ», киностудией, помогающей людям с инвалидностью обретать кинематографические профессии.

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»