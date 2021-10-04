Sony рапортует о первых успехах «Венома 2»

Кинокомикс ВЕНОМ 2 (SPPR), заработавший в первый уикенд на американском рынке $90,1 млн, показал второй результат октября за всю историю наблюдений, лишь 6,3% уступив ДЖОКЕРУ, но на 12,2% превзойдя своего предшественника, начинавшего прокат с $80,3 млн. Примерно на эту же величину новинка обошла ЧЕРНУЮ ВДОВУ, установив новый стартовый рекорд в посткоронавирусный период.

«Фильм абсолютно подтверждает правильность нашей стратегии с прокатным окном, — рассуждает президент Sony Motion Pictures Group Джош Гринштейн. — Про смерть кинопроката в некрологах писали много раз. Но это всегда были ошибки. У нас хватило терпения, чтобы выдержать непростые времена, и теперь мы пожинаем плоды своей политики. Нам пришлось быстро менять наши планы. Изменившаяся дата релиза вынудила нас работать более интенсивно. Но заслуга фильма и нашей студии в том, что мы все успели вовремя. Экслюзивный показ фильма в кинотеатрах позволяет вам сформировать культурное событие. Если же вы выпускаете фильм одновременно в стриминговом режиме, это не оказывает такого же воздействия на аудиторию».

Председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Motion Group Том Ротман так оценил успех фильма: «Мы крайне благодарны Тому Харди, Энди Серкису, Келли Марсел и всем нашим многочисленым и очень талантливым сотрудникам, которые создали настолько уникальный и веселый фильм. Мы также очень рады, что наше терпение и театральная эксклюзивность были вознаграждены рекордными результатами».

«ВЕНОМ 2 — это кассовая сенсация. Этот фильм действительно нашел отклик у наших кинозрителей, продемонстрировав результаты, которые значительно опережают отраслевые показатели, и установив несколько рекордов нашей сети, в том числе показав самые большие кассовые сборы в октябре, — заявил генеральный директор сети кинотеатров Cinemark Марк Зоради. — Это еще один убедительный пример того, что люди хотят и должны покинуть свои дома, чтобы насладиться иммерсивным развлечением. Поздравляем наших партнеров из Sony и всех авторов и исполнителей этого фантастического фильма, который наши кинозрители смогут смотреть исключительно в кинотеатрах».

04.10.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com