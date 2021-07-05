Американская касса: «Форсаж 9» продолжает лидировать на праздничном уикенде

Расширенный из-за Дня независимости США уикенд принес за четыре дня кассу в $109,2 млн, что больше по сравнению с аналогичным периодом в День поминовения — $98,3 млн.

ФОРСАЖ 9 преодолел отметку $100 млн в пятницу, на восьмой день проката, а к концу уикенда заработал $125,9 млн. Аналогичный результат поддался ФОРСАЖУ: ХОББС И ШОУ за девять прокатных дней.

Продолжение мультфильма студии DreamWorks Animation БОСС-МОЛОКОСОС 2 собрало $23 млн за четыре дня стартовых выходных — это почти на 55% меньше кассы первой части за тот же период.

Пятая часть франшизы фильмов ужасов СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА записала в первые выходные на свой счет $15,8 млн. На четвертой строчке расположилось ТИХОЕ МЕСТО 2, которое за расширенный уикенд собрало $5,57 млн. В итоге, в американском прокате картина за шесть недель заработала $145,7 млн.

Замыкает пятерку лидеров ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА — ее копилка в расширенные выходные пополнилась на $3,9 млн, общая касса составила $32,2 млн. Далее идет КРУЭЛЛА с $3,2 млн за уикенд, что суммарно поднимает ее сборы до уровня в $77,2 млн.

На восьмой строчке расположился мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ, заработавший за уикенд $1,68 млн, а суммарная касса экранизации популярной истории $27,3 млн.

05.07.2021 Автор: БК