Американская касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» возглавил прокат

Аналитики рассчитывали, что ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ заработает за пасхальный уикенд максимум $65 млн, но в итоге лучшая новинка недели смогла привлечь целых $80 млн. Это второй старт в 2024 году (после сиквела ДЮНЫ и его $82,5 млн) и также второй – за десятилетнюю историю «Вселенной монстров» студии Legendary. ГОДЗИЛЛА заработала в 2014 году $93,2 млн, КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА в 2017-м – $61 млн. Критики оценили ленту достаточно прохладно: их рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 55%. Зрители, напротив, приняли картину позитивно: 93% на Rotten Tomatoes и A- на CinemaScore.

На фоне старта мощной новинки сборы фантастики ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС сократились сразу на 65,1%. Предыдущая часть франшизы, НАСЛЕДНИКИ, теряла в свое время 45%. За уикенд фильм освоил $15,7 млн, доведя общую выручку до $73,4 млн.

Замкнул тройку лидеров еще один фантастический блокбастер, ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. На его счету к вечеру воскресенья было $252 млн.

На четвертое место сместился мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4, в активе которого по итогам недели – $152 млн. Напомним, что вторая часть франшизы заработала в Штатах $165 млн, а первая – $216 млн.

На пятом месте расположился хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ, потерявший 38,8% от кассы первого уикенда. Всего в копилке ленты – $11,1 млн.

Шестым в чарте стала приключенческая картина АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ. Ее общая выручка достигла $19,1 млн.

Минимальные 22,2% от стартовых показателей потерял хоррор ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР С ДЬЯВОЛОМ. Фильм ужасов, чья роспись выросла на второй неделе проката на 408 площадок, заработал в общей сложности $6,3 млн.

Сразу два индийских драмеди смогли пробиться в десятку американского бокс-офиса. TILLU SQUARE начало прокат с $1,9 млн, а ЭКИПАЖ – с $1,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ

01.04.2024 Автор: Максим Острый