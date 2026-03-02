Американская касса: новый «Крик» ставит рекорды

Минувший уикенд в американском прокате прошел при полном доминировании хоррора КРИК 7: седьмая часть слэшера резко подняла общие сборы рынка по сравнению с тем же периодом прошлого года. Новинка начала прокат с мощным результатом в $64,1 млн за первые три дня, став лучшим стартом за всю 30‑летнюю историю серии. Спрос подтверждается и посещаемостью: по данным EntTelligence, картину посмотрели около 4,2 млн зрителей против 3,3 млн у прошлой части франшизы. По реакции аудитории КРИК 7 показывает неплохие, но чуть более сдержанные оценки по сравнению с шестым фильмом: на сервисе PostTrak его «однозначно рекомендуют» 61% пользователей. Оценка CinemaScore – B-. При этом максимумом для серии остается B+ (такие оценки получили оригинальный КРИК 1996 года и КРИК 2 1997 года).

Второе место по итогам уикенда занял мультфильм GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ. Проект получил $12 млн на третьей неделе проката (падение около 29%), суммарно – $74 млн в США.

Третьей стала мелодрама ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ с $7 млн за уикенд (падение примерно на 53%) и общими сборами $72,3 млн за три недели.

Четвертое место занял концертный релиз TWENTY ONE PILOTS: MORE THAN WE EVER IMAGINED – LIVE IN MEXICO CITY – $4,3 млн в 833 кинотеатрах, включая часть залов IMAX.

Топ-5 замкнул музыкальный проект EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT – $3,5 млн за уикенд (+9% к прошлой неделе благодаря расширению до 1 903 экранов) и $7,8 млн суммарно. Режиссер Баз Лурман создал картину из ранее не публиковавшихся материалов с королем рок-н-ролла, которые он обнаружил во время работы над байопиком ЭЛВИС с Остином Батлером.

Благодаря седьмой части КРИКА суммарный бокс‑офис в США за уикенд оценивается примерно в $110 млн по всем релизам – это на 103% выше, чем за аналогичный уикенд год назад.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КРИК 7

02.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов