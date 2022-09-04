Американская касса: первую строчку занял перевыпуск «Человека-Паука: Нет пути домой»

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который компания Sony повторно выпустила в расширенный прокат в уикенд Дня труда (5 сентября) и к Национальному дню кино (3 сентября), за три дня заработал $6 млн, а по итогам четырех дней планка его сборов может достигнуть $7,6 млн. Такой результат позволил фильму возглавить прокат.

Благодаря праздничным дням преодолеть отметку $700 млн сможет ТОП ГАН: МЭВЕРИК. За стандартный уикенд релиз собрал $5,5 млн, по итогам расширенных выходных он претендует на $7 млн.

На третьей строчке рейтинга расположился мультфильм СУПЕРПИТОМЦЫ, собравший $5,4 млн. К концу понедельника касса уикенда может увеличиться до $6,9 млн, а общие сборы — до $82 млн.

Следом идет боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ с $5,4 млн за три дня и прогнозируемыми $6,8 млн за четыре дня. Общая американская касса проекта составит $87 млн.

Фильм ужасов ПРИГЛАШЕНИЕ сумел заработать за традиционные выходные $4,7 млн, а за расширенные отметка сборов может составить $5,7 млн. На данный момент проект собрал $13 млн.

Суммарная касса трехдневного уикенда составила $53,5 млн против $53 млн на прошлых выходных. В Национальный день кино билеты на все сеансы в отдельных кинотеатрах продавались за $3, что увеличило субботний бокс-офис относительно прошлой недели на 9%, до $24,3 млн. Однако такой результат позволил лишь незначительно увеличить общие сборы относительно минувшего, одного из самых слабых за все лето, уикенда.

04.09.2022 Автор: Виолетта Палий