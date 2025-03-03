Американская касса: минувший уикенд стал худшим в 2025 году

Кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР сохранил за собой первое место в американском бокс-офисе. Для этого ему оказалось достаточным заработать $15 млн за уикенд при снижении сборов на 46,8%. Общая выручка ленты увеличилась до $164 млн.

Экшн ДЫХАНИЕ ШТОРМА с Вуди Харрельсоном и Симу Лю стартовал со второй позиции и $7,8 млн. Новинка смогла заработать рейтинг B+ на CinemaScore. Доля тех, кто будет рекомендовать картину знакомым, согласно PostTrak, составил 61%.

Снижение сборов ОБЕЗЬЯНЫ составило умеренные для жанра 54,7%. За уикенд лента Осгуда Перкинса заработала $6,4 млн, всего в ее копилке – $24,6 млн.

Семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 по итогам недели стала четвертой. Ее выручка за уикенд составила $4,5 млн, а общая касса увеличилась до $31,4 млн.

Замкнул пятерку лидеров анимационный холдовер ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. К вечеру воскресенья выручка проекта достигла $84,1 млн.

Места с шестого по десятое достались разнообразным холдоверам. Лучшим из них оказался МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, записавший на свой счет еще $1,9 млн. Его общая выручка увеличилась до $248 млн.

Китайский мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ стал седьмым. За уикенд лента заработала $1,7 млн. Общая касса проекта в американском прокате выросла до $17,8 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР

03.03.2025 Автор: Максим Острый