Американская касса: «Фуриоса» уступила семейным проектам

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО на второй неделе работы без особого триумфа вырвался в лидеры американского проката. В этом анимации в том числе помогло отсутствие конкурентоспособных новинок. Падение составило 41,7%. Общая касса проекта достигла $51,6 млн.

Серебро первого летнего уикенда досталось комедии ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. Семейное кино с элементами анимации положило в копилку ещё $10,8 млн при снижении сборов на третьей неделе на 33,1%.

Сразу на третье место упала ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА. Несмотря на хорошие отзывы зрителей и критиков, снижение сборов боевика составило сразу 59,2%. Касса проекта выросла до $49,7.

Четвертое место в чарте сохранил за собой холдовер ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. К вечеру воскресенья общая касса составила $140 млн.

Комедийный экшн КАСКАДЕРЫ по итогам уикенда освоил в общей сложности $80,3 млн и может похвастаться красивым местом в таблице: пятое место на пятой неделе проката.

Хоррор НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО держится за шестую позицию в чарте. Снижение сборов притормозило и составило 35,5%.

С седьмого места стартовало аниме про школьные волейбольные соревнования HAIKUYY!! THE DUMPSTER BATTLE. Предыдущие фильмы этой серии в американском прокате представлены не были. $3,5 млн пополнят общую кассу мультфильма, который уже прошел на родине в Японии.

Слэшер КОЛЛЕКЦИОНЕР: ВОЗРОЖДЕНИЕ начал прокат с восьмого места и освоил $2,1 млн.

Третья новинка недели – драмеди ПАПА с Бобби Каннавале, Роуз Бирн, Верой Фармигой и Робертом Де Ниро – расположилось на девятом месте. Звездный актерский состав смог обеспечить проекту лишь $1,2 млн.

Замкнула десятку драма SIGHT производства Angel Studios. Интерес к картине на второй неделе снизился на 61,2%, сборы за уикенд едва превысили $1 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

03.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина